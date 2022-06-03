Niğde’de toz yağdı

Niğde’de gece saatlerinde toz yağarken, sabah sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Araçları tozla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Suriye ve Irak'tan gelen toz yağmuru Niğde’de etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin tozdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Dükkânların önü ve camları da toz ile kaplanan esnaflarda sabahın erken saatlerinde kaldırımları ve dükkânlarının camlarını yıkadı. Niğde Belediyesi ekipleri ise kent merkezinde itfaiye ve tankerlerle cadde ve sokakları su ile yıkadı.



Meteoroloji toz taşımına karşı yardı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Toz taşınımı hadisesinin, cuma günü gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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