Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

Ali KADIAdnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Bor ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği tesiste alevlere müdahale ediliyor.
OSB'deki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Vali Mustafa Koç da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2022-06-03 12:06:01
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