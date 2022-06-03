Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Niğde'nin Bor ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-06-03 13:52:13



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