Yağ geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Niğde'nin Bor ilçesinde atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yükselen duman, şehir merkezinden de görüldü. Niğde Valisi Mustafa Koç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Tesiste yaklaşık 40 ton atık yağın yandığı öğrenildi.

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