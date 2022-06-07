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Niğde’de Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları sempozyumu başladı

İHA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde '9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu' başladı.

Niğde’de Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları sempozyumu başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde '9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu' başladı.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen programın açılışında konuşan Niğde Valisi Mustafa Koç, sempozyumun Türk dünyasındaki iş birliğini, kardeşlik bağını güçlendireceğine, eğitim, siyaset, ekonomi, dil ve kültür alanlarında birlik sağlayacağına ve geçmişten bugüne bitmeyen kardeşlik duygularını artıracağına inandığını söyledi. Türk dünyasının büyük atılım ve gelişme içinde olduğunu ifade eden Koç, "Coğrafyalarımızda ve dünyada yaşanan gelişmeler ve sıkıntılara beraber göğüs geren, Türk dünyasına gönül veren herkesi yakından ilgilendiren konuları ele alıp, gelecekte atılması gereken adımlara dair yol gösterecek olan böyle değerli çalışmaları ortaya koyan akademisyenlerimizi ve buraya gelen dinleyicilerimizi canı gönülden selamlıyorum” dedi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise sempozyumun, Türk dünyasının dil, edebiyat, tarih, maarif, uluslararası ilişkiler ve siyaset, maddi ve manevi değerler, iktisadi meseleler gibi sosyal bilimlerin her alanında ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmalara paylaşım zemini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Rektör Uslu; "Sempozyumumuz, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, herhangi bir Türk cumhuriyetindeki öğrencinin bir başka Türk cumhuriyetindeki üniversitede okumasının önünün açılması ve teşvik edilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi, bilimsel işbirliklerinin yatırıma dönüşmesi, ortak sanatsal faaliyetler gerçekleştirme gibi konularda üniversitelerin öncü olmasının sağlamasına da katkı sunmaktadır” dedi. Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zakir Jumakulov ise Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığından beri Türkoloji çalışmalarının gelişmesini önemseyerek, buna katkı sağladığını vurguladı. Jumakulov; "Eğitim alanında da Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ile uluslararası işbirliği sürdürülmektedir. Uluslararası ilişkilerimiz çeşitli alanlarda farklı düzeylerde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden sempozyum 10 Haziran'da sona erecek.

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