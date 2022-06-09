Niğde’deki otobüs kazasının sürücüsü tutuklandı

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği 'Gençlik Şöleni'nden dönerken devrilen ve 3 kişinin öldüğü 41 kişinin yaralandığı otobüsün şoförü tutuklandı.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi biten sürücü Hasan A., Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şoför Hasan A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Adana'dan Konya'ya giden Hasan A. idaresindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, 22 Mayıs'ta AdanaNiğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.