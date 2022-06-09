3 üniversitelinin öldüğü kazada şoföre tutuklama

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, 3 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan otobüs şoförü Hasan Akgül, tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza, 22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Adana-Konya yolu Niğde Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde meydana geldi. AK Parti Gençlik Kolları'nca Adana'da düzenlenen etkinlikten Konya'ya dönmek için yola çıkan 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu 42 C 0641 plakalı otobüs, iddiaya göre, şoför Hasan Akgül direksiyon başında uyuyakalınca kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş yaşamını yitirdi. Sağlık durumu ağır olan şoför Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı, hastanelerde tedaviye alındı. Farklı günlerde iyileşen 40 yaralı, taburcu edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Hasan Akgül ise gözaltına alınıp, Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Akgül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-06-09 15:39:41



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