Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 183. yılı kutlandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Şadırvan parkta devam eden programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Jandarma ekiplerinin açtığı stantları gezdi.



Niğde Valisi Mustafa Koç, Jandarmanın 183. Kuruluş yıldönümünü tüm yurtta olduğu gibi kentte de kutlandığını ifade etti. Statlarda ki makine, alet ve malzemelerin tamamen yerli ve milli olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:



“Stantları gezerken jandarma teşkilatımızın kullandığı malzemelerinin tamamın milli ve yerli olduğunu gördük. Buradan Niğdeli vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, tamamen yerli ve milli olan suç işlenmesine engel olan, kadına şiddeti engellemek, hayvanlara karşı suçları engellemek ve anında müdahaleyi sağlamak üzere geliştirilmiş çok güzel projeler var."



Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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