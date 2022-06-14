Niğde´de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (2)

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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NİĞDE'DE YOL ÇÖKTÜ

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Niğde'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel nedeniyle Niğde-Sazlıca yolunda çökme oluştu, Niğde-Adana karayolunda ise heyelan yaşandı. Karayoları ekipleri, biriken toprakları taşıyarak yolu ulaşıma açtı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalar ile Toptancılar Sitesi'nde bazı işyerlerini ise su bastı. Tevfik Çalın Caddesi, Didaş Kavşağı, çevre yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. (DHA)Ali KADI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-06-14 18:47:52



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