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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı (2)

DHA

Niğde'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı (2)


TUTUKLANDILAR
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2'si kadın 4 şüpheli tutuklandı.(DHA)Ali KADI/NİĞDE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-06-15 18:20:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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