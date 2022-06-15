Niğde'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı (2)

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TUTUKLANDILAR

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2'si kadın 4 şüpheli tutuklandı.(DHA)Ali KADI/NİĞDE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-06-15 18:20:59



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