Görev şehidi Üstçavuş Gençer, Niğde´de son yolculuğuna uğurlandı

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Ali KADIAdnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- İSTANBUL'da 4 yıl önce görevi başında trafik kazası geçiren Astsubay Üstçavuş Güngör Gençer (40), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Gençer, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 1 Nisan 2018'de trafik kazası geçiren ve 4 yıldır yoğun bakımda olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer, dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde şehit oldu. Şehit Gençer'in naaşı, törenle memleketi Niğde'ye gönderildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Gençer için Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi İhsane Gençer, oğlu Ali Güven Gençer (17), yakınları, Vali Mustafa Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Gençer´in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı göktü. Şehit Gençer'in naaşı, İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'ne defnedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADIAdnan ÇELEBİ

2022-06-15 18:22:13



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