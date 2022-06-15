Teyzesinin oğlunu öldürdü

Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta yaşayan Battal Kılınç ile teyzesinin oğlu M.B. arasında apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.B., pompalı tüfekle Kılınç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.