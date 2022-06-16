Niğde´de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-ANKARA-Niğde otoyolu Gölcük gişeleri Niğde yol ayrımında otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında, S.S. yönetimindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil, Niğde yol ayrımında bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-06-16 02:23:28
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