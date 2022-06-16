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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzenini pompalı tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

İHA

Kuzenini pompalı tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

Niğde'de apartman girişinde teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta meydana gelen olayda M.B. ile teyzesinin oğlu Battal Kılınç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., pompalı tüfekle Battal Kılınç'a ateş etti. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.B. kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B.'nin Kemerhisar beldesine gittiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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