Kuzenini sokakta öldüren şüpheli yakalandı (2)

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ARKADAŞLARI DA GÖZALTINA ALINDI

Niğde'de, sokak ortasında tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren Mustafa Beşlik'in (27) kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşları S.K. ve O.B. da gözaltına alındı. Beşlik ile arkadaşları, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-06-16 16:43:01



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