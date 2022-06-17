Bulduğu 100 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti Kağıt toplayıcısından örnek davranış

Niğde’de bir kağıt toplayıcısı, kuyumcu dükkanının önündeki kolilerden bulduğu 100 bin TL değerindeki altınları kuyumcuya teslim etti.

Önceki gün Niğde merkez Kuyumcular Caddesi üzerinde yeni açılan bir kuyumcunun personelleri, kolilerde bulunan altınları vitrinlerine yerleştirdi. Gece 03.00 sıralarında kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu Abdullah’ı gören çalışanlar yanına çağırarak kolileri almasını istedi. Kolileri alıp evine giden Abdullah, sabah saatlerinde kolileri ayıklarken tabla içerisinde altın ve pırlanta yüzükleri fark etti. Kağıt toplayıcısı Abdullah, gece kolileri aldığı kuyumcu dükkânına giderek 100 bin TL değerindeki altınları iş yerine teslim etti.

Ürünlerin eksik olduğunu fark eden Kuyumcu Okay Erdoğdu, "İş yerimizi yeni açıyoruz. Gece 3’e kadar çalıştık. Ürünleri vitrinlere yerleştirdik. Kolilerden çıkan ürünlerden bir tabla yüzüğümüz kalmış. Bunu sabah fark ettik. Biz kameralara bakmaya fırsat bulamadan kolileri alan kağıt toplayıcısı Abdullah kardeşimiz ürünlerimizi getirdi. Yaklaşık değeri 100 bin lirayı bulan altınlarımızı getirip teslim etti, kendisine çok teşkkür ediyoruz" dedi.

Kuyumcu Erdoğdu, Abdullah’a duyarlı davranışı için teşekkür ederek hediye verdi.

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