Niğde POMEM'de mezuniyet heyecanı

Niğde’de Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni yapıldı.



Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen törende 462 polis adayı yemin etti, dereceye girenlere ödül verildi. Niğde Valisi Mustafa Koç törende yaptığı konuşmada, mezun olan polis adaylarını tebrik etti. Vali Koç, "Kanun adamı olarak, polis olarak; yükü ağır, mesaisi ağır, her daim şehadetle kol kola bir yolculuğa, Bayrağımızın dalgalandığı bu şanlı coğrafyanın her köşesine, kutsal vazifelerinize gideceksiniz. Gittiğiniz yerlerde şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bu şanlı vatan bizlere şehit kanlarıyla sulanarak emanet edilmiş, her karışı mukaddes bir topraktır. Sizler bu mukaddes vatan toprağında vazifenizi icra ederken her zaman hakkı savunun. Sizlere emek verip yetiştiren Ailenizi ve Devletinizi her zaman yüceltin. Her türlü eylem ve davranışlarınızda Devletin vakur, şefkatli ve adil yüzünü Milletimize gösterin. Size öğretilen bilgi, beceri ve birikimleri daima devletimizin ilelebet var olması ve şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması uğrunda kullanın. Sizler; Devletimizin bölünmez bütünlüğünün temel taşlarından biri olan Emniyet Teşkilatımızın genç ve kahraman birer üyesi oluyorsunuz. Bu bölünmez bütünlük için 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yaptığınız mücadele Yüce Türk Milletinin dimağında halen o günkü sıcaklığıyla durmaktadır. O kahramanlık gecesinde Hakka yürüyen şehitlerimizin ruhları şad olsun. Halen o günün şahidi aramızdaki gazilerimize de şükranlarımı sunuyor,onlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Yıllardır ülkemizde ve bölgemizde yaşanan ihanetler ve terör olayları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın önderliğinde hainlere göz açtırmadan ülkemizin bölünmez bütünlüğü için gerek emniyet teşkilatımız, gerek jandarmamız ve gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı duruşu ve mücadelesi sayesinde bitirilme noktasına gelmiştir. Sizlerinde bu kararlı duruş ve mücadeleye taze birer kan olarak katılması ile inşallah en kısa sürede bitirilecektir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 27. Dönem Birincisinin yaş kütüğüne plaka çakması ve dereceye giren öğrencilere Vali Mustafa Koç tarafından diploma ve hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören, polis adaylarının yemin etmeleri ile sona erdi.

