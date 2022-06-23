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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşirelik ve Ebelik öğrencileri ant içti

İHA

Hemşirelik ve Ebelik öğrencileri ant içti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümü 20212022 EğitimÖğretim Yılı Ant İçme Töreni gerçekleştirildi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Bağrıaçık, davetliler, öğrenciler aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ant içme töreni, müzik dinletisi ve açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan da bir açılış konuşması yaptı. Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan konuşmasına; “Bugün burada mezun olan öğrencilerimiz, Üniversitemiz akademisyenlerinin kendilerine aktardıkları bilgi ve birikimleri, ülkemizde ve hatta tüm dünyada insanların sağlık ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde kullanacaklardır” diyerek başladı. Mezun öğrencilerin bugüne gelmelerinde en büyük payın kuşkusuz ailelerin olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan; “Her şartta ve her yerde emek vermeye ve bu mesleği yapmaya hazır olan öğrencilerimize, sizler de ellerinizden gelen desteği sağladığınız için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetimi olarak sizlere içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilik hayatlarını başarıyla tamamlayan ve artık hayata atılacak olan mezun gençlerimize, biz de öğrenciyken verdiğimiz desteği bundan sonra da sürdüreceğimizi ifade ediyor, çalışma hayatlarında şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.
Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinin Ant İçme Töreni, keplerin atılması ile son buldu.

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