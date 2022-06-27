Niğde Belediyesi mezarlık bilgi sistemi yenilendi

Şehrin yönetiminde ve vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerinde zamanın şartlarını yakalayan, teknolojinin imkanlarından yararlanan ve bilgiye dayalı belediyeciliğe geçişi sağlayan Niğde Belediyesi, bu bağlamda yeni bir hizmeti daha hemşerilerimizle buluşturdu.

Niğde Belediyesi Akıllı Şehircilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek, Mezarlık bilgi sistemini (MEBİS) yeni ve güncel haliyle kullanıma sundu. Altyapısı imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından oluşturulan mezarlık bilgi sistemi, harita ve navigasyon destekli olup, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştıracak. Niğde Belediyesi’nin internet sitesinden erişilebilen uygulama mobil destekli olup, dünyanın neresinde olursa olsun mevta yeri, bilgileri ve mezar fotoğraflarına erişimi sağlayacak. Yapılan bu çalışma neticesinde mezarlık bilgi sistemi ile artık kabirler, daha kolay bir şekilde bulunabilecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak her alanda teknolojinin imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Akıllı şehir uygulamalarımızın yelpazesini günden güne geliştiriyoruz. Mezarlık bilgi sistemimizi yeniledik. Mezarlık bilgi sistemi ile kabirler, daha kolay bir şekilde bulunabilecek. Biz mezarlıklarımızı en iyi hale getirip ebediyete intikal eden yakınlarımıza saygımızı sevgimizi göstermeye devam edeceğiz. Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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