Dik yamaçta mahsur kalan çocukları polisler kurtardı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de dik yamaçta mahsur kalan çocuklar polisler tarafından kurtarıldı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Millet Bahçesi inşaat alanı yakınında oynayan çocuklar dik yamaçta mahsur kaldı. Aşağı dik olan yamaçta mahsur kalan 3 çocuktan birisi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yardım edemeyince durum ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yamaca inerek çocukları kurtardı.

Birbirine sarılarak ağlayan çocuklara polisler şefkat göstererek evlerine bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.