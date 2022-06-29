Afgan ailenin evinde yangın; 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu (2)

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KOMŞUSU, BALKONDAN ATLAYAN KADINI YAKALAMIŞ

Niğde'de, Afgan ailenin yaşadığı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı. Komşusunun sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaralanan ve dumandan etkilenen kadının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-06-29 15:59:06



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