Niğde'de şiddetli sağanak; dereler taştı



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de şiddetli sağanak ardından derelerin taştı. Sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Merkeze bağlı Dündarlı Kasabası'nda saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Bir vatandaşın bahçesindeki otomobili, sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Kesin hasar tespitinin, sularının çekilince yapılacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2022-06-30 20:05:59



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