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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de ormanlara giriş yasaklandı

İHA

Niğde’de ormanlara giriş yasaklandı

Niğde Valiliği, orman yangınlarıyla mücadelede çerçevesinde turizm bölgeleri ile izinli hayvan otlatılan yerler hariç, ormanlık alanlara girişi 31 Ekim tarihine kadar yasakladı.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Orman İdaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar ve orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç olmak üzere merkez Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca ve Maden köyleri, (Karagöl Turizm Bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç), Dündarlı beldesi, ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün belirlediği alanlarla kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması, orman içi ve bitişiği köylerde yapılacak düğünlerde orman yangınına sebebiyet verebilecek olan havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması, başta ormanlık alanların çevresindeki yerler olmak üzere tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer tüm arazilerde temizlik gibi amaçlarla anız, bitki örtüsü, ot ve dal gibi artıkların yakılması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi"

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