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Traktörle giderken taşlı- sopalı saldırıya uğrayan çift, yaralandı

DHA

Traktörle giderken taşlı- sopalı saldırıya uğrayan çift, yaralandı


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Çitflik ilçesinde traktörle giderken aralarında husumet olan kuzeni Cumali S. ile eşi ve kızının taşlısopalı saldırısına uğrayan Resul Yücel ve eşi Emel Yücel yaralandı. Emel Yücel yoğun bakıma alınırken, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Olay, Çiftlik ilçesi Kula köyü Armutluk mevkisinde meydana geldi. Resul Yücel, eşi Emel Yücel ve 3 yaşındaki çocuklarıyla yaylada bulunan koyunlarının sütünü sağdıktan sonra traktörle köye dönmek için yola çıktı. Yayla yoluna geldiklerinde Resul Yücel´e aralarında husumet bulunan kuzeni Cumali S., eşi Meral ve kızları Habibe S. taş ve sopayla saldırdı. Taşlardan biri Yücel'in başına isabet etti. Yücel, traktörden düştü. Sürücüsüz kalan traktör şarampole düştü. Traktörün römorkunda yolculuk yapan Yücel'in eşi Emel Yücel de taş ve sopa darbeleriyle başından yaralandı.
Köylüler tarafından baygın bulunan Resul ve Emel Yücel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukları ise yakınlarına teslim edildi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yoğun bakıma alınan Emel Yücel´in tedavisi sürerken, başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Resul Yücel´in yaralarına dikiş atıldı, kırık olan parmakları alçıya alındı.
Çiftin şikayeti üzerine Cumali ve Meral S. çiftiyle kızları Habibe gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift ile kızları, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Adnan ÇELEBİ
2022-07-06 16:07:14

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