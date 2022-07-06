Anneler, çocuklarıyla birlikte spor yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneler, çocuklarıyla birlikte spor yapıyor

İHA

Anneler, çocuklarıyla birlikte spor yapıyor

Bor Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor kurslarında çocuklar anneleriyle birlikte spor yapıyor.
Bor Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yaz kursları, vatandaşların ilgisini çekiyor. Anneler de açılan yaz kurslarına gelerek, çocuklarıyla beraber hem spor yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Kurslar hakkında bilgiler veren Bor Belediye Başkanı Serkan Baran “Anne Çocuk el ele” projesi çerçevesinde çocukların yaz spor kurslarına katılırken anneler ise steepaerobik egzersizleri yaptığını söyledi. Başkan Baran, "Bor Belediye Spor Kulübü olarak gençlik spor il müdürlüğümüz ile beraber, BESYO ortaklığında bir proje gerçekleştirdik. Anne çocuk el ele projesi burada çocuğundan dolayı spor yapamayan spora vakit ayıramayan annelerimizi düşündük. Çocuklar bir taraftan yaz spor okullarımızda antrenmanlarını yapıyorlar, sportif faaliyetlerini yapıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bir taraftan da annelerimiz aerobik dersleri alıyorlar vücut kitle endeksine göre sporlarını daha iyi geliştirip spor yapma imkanı sağladık" dedi.
Baran, "Biz burada bu işi yaparken üniversitemizden de destek aldık makinelerimizi getirdik. İlk başta ölçümler yapıyoruz iki aylık bir proje. Bu iki ayın sonunda tekrar o projelerle gerçekte bu sporun ne kadar faydalı olduğunu kendilerine gösterme ve ispatlamak istedik. Şu an gerçekten anneler büyük bir ilgi gösterdiler. Her seans dolu gözüküyor. İnsanlar çocukları ile beraber geliyorlar, çocuklarını yaz spor okullarına bırakıyorlar. Bir taraftan da kendileri sporlarını yapıyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışımızla inşallah bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörle giderken taşlı- sopalı saldırıya uğrayan çift, yaralandı
YEREL HABERLER Traktörle giderken taşlı- sopalı saldırıya uğrayan ...
Harmanşah: ''Herkes bir gün 'tır'cı olacak'' Harmanşah: ''Amerika’da kurduğum tır okuluna ilgi büyük''
YEREL HABERLER Harmanşah: ''Herkes bir gün 'tır'cı ...
Kafede oturan gruba silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Kafede oturan gruba silahlı saldırı kamerada
Kafede oturanlara silahla ateş edip kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kafede oturanlara silahla ateş edip kaçtı: 1 yaralı
“Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER “Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" ...
Hıdırlık Mezarlığındaki çalışma devam ediyor
YEREL HABERLER Hıdırlık Mezarlığındaki çalışma devam ediyor
Niğde’de ormanlara giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Niğde’de ormanlara giriş yasaklandı
Nihat Öztürk: "İlaç fiyat farklarının ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını talep ediyoruz"
YEREL HABERLER Nihat Öztürk: "İlaç fiyat farklarının ortadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.