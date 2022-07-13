´Anadolu Parsı´ olmak için 67´nci zirvesini Niğde'de yaptı



Akif ÖZDEMİR/ NİĞDE, (DHA)TÜRKİYE´nin 81 ilinin zirvelerine tek başına tırmanıp `Anadolu Parsı´ unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet (50), 67'nci tırmanışını Niğde'deki Aladağlar'ın en yüksek dağı olan 3 bin 771 metre zirvedeki Kızılkaya'ya yaptı.

Balıkesir'de yaşayan ve spor tırmanış il hakemliği yapan Erdek Cennet, solo alpinist olmaya karar verdi. Türkiye'de 81 ildeki zirveleri tamamlayan solo alpinistlere `Anadolu Parsı´ unvanı verilmesi için tek başına tırmanışlara başlayan Cennet, 67´nci zirvesini Aladağlar'ın en yüksek zirvesi olan 3 bin 771 metredeki Kızılkaya'ya yaptı. Türkiye'nin 67 kentinde en yüksek noktalara tırmanan Cennet, Türk dağcılığında herhangi bir unvan olmadığını kaydederken, "81 ilimizin en yüksek rakımlı zirvesine yapılacak tırmanışlar sonucunda 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi için proje geliştirdim. Şu anda 67'nci zirvemi gerçekleştirmiş bulunuyorum. 14 zirvem kaldı. Kısa sürede bu projeyi bitirip, Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na proje detaylarını gönderip, bu unvanın verilmesi için girişimlerde bulunacağım" dedi.

'TÜRKİ'YE'DE ZİRVE HARİTASI OLUŞTURACAĞIM'

Aladağlar'ın Kızılkaya zirvesinden manzaralar paylaşan Cennet, şöyle konuştu:

"Zirveden fevkalade manzaralarla karşılaşıyorum. Dağcılıkla ilgilenenler için zor bir dağ. Buraya gelip kendilerini sınama yeri burası. Daha önce birkaç kez Aladağlar'a tırmanma girişiminde bulundum ancak hava şartları müsait değildi. Bugün nasip oldu. Muhteşem ötesi bir tırmanışı var. Çok dik bir alan. Proje kapsamında birçok ilki de gerçekleştirdim. Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metrede yüzde 11 oksijenin ölçüldüğü alanda 2 gece 3 gün kalarak, Türk dağcılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdim. Art arda zirveler gerçekleştirdim. Buradan sonra Adana ve Mersin'de tırmanışlar yapacağım. Projemin zirvelerinde bir ilki daha gerçekleştireceğim. Zirvedeki taşları birleştirip, Türkiye'de ilk kez zirve haritası oluşturacağım" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-07-13 09:52:01



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