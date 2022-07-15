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15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmuyor Arnavutköy'den gelen bisikletçiler şehitliklerden aldıkları toprakları Halisdemir'in kabrine getirdi

İHA

15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmuyor Arnavutköy'den gelen bisikletçiler şehitliklerden aldıkları toprakları Halisdemir'in kabrine getirdi

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor.
Fetullahcı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. Şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelenler Kur'anı Kerim ve dua okuyarak duygusal anlar yaşıyor. Öte yandan bu yıl altıncısı düzenlenen ve Arnavutköy'den başlayan Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu, sporcuların Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine gelmeleri ile tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turuna katılan sporcular farklı illerden aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine getirdi.
Turla ilgili bilgi veren Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç; "2016 yılından bu yana devam ediyor. İlk başladığı yıldan itibaren yaklaşık 30 bisikletçimizle birlikte geliyoruz. Bu sene 28 profesyonel bisikletçimizle turu tamamladık. Bin 100 kilometrelik bir yol, 7 şehrimizi geçtik ve geçtiğimiz şehirlerde şehitliklerden aldığımız topraklarla birlikte buraya geliyoruz. Kıymetli şehidimizi unutmamak, unutturmamak için her yıl bu çalışmayı düzenli olarak yapıyoruz" dedi.

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