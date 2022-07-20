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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bor OSB’ye yatırım yapmak için 106 yatırımcı sırada bekliyor

İHA

Bor OSB’ye yatırım yapmak için 106 yatırımcı sırada bekliyor

Sunduğu avantajlardan dolayı yatırımcıların yeni gözdesi olan Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de marka değeri olan büyük firmalar tarafından tercih ediliyor.

Ulaşım, altyapı ve düşük yatırım maliyetleri gibi sebeplerden dolayı yatırımcıların son yıllarda tercih sebebi olan Bor OSB ile ilgili Bor Belediye Başkanı Serkan Baran bilgi verdi. Başkan Baran yaptığı açıklamada Bor OSB’nin her geçen gün büyüdüğünü ve gelecek olan yatırımlarla birlikte bölgeye önemli istihdam sağlanacağını belirtti.

Baran, “Bor OSB, son 23 yıl içerisinde ciddi anlamda bir patlama yaşadı. Sonradan ilave olan 300 hektarlık alan üzerine 400 hektar daha ilave gündeme gelmişti ve parselasyon bitmişti. Son 3 yıl içinde de o 400 hektar alan üzerinden biz tahsislere başladık. Fabrika binaları yapılmaya başlandı. Bölgemizde son kalan 7 tane daha parselin imzaları atıldı. Son 1 yıl içinde Bor OSB’ye gelen çok ciddi yatırımlar oldu. Türkiye’de marka değeri olan Borsa’ya açılmış büyük firmalara biz yer tahsisleri yaptık. Bunların çoğunluğu şuanda inşaatlarını bitirmek üzere. Bugüne kadar çalışanların üzerine verilen yeni tahsislerle birlikte önümüzdeki yıl artı bir 4 bin daha istihdam sağlayacak, şuanda 3 bin 500 var. Biz elimizden geldiği kadar bunu duyurmaya çalışıyoruz. Buranın avantajlarını anlatıyoruz. Bor OSB’yi biz bugüne kadar duyuramamışız. Bor OSB’de arsa ne kadar, ödeme şartları nedir, avantajları nedir anlatılmamış. Şimdi biz bunu anlatıyoruz ve bir zincir etkisi oluşturdu bu” dedi.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran Bor OSB’de sunulan imkanların yatırımcılar için büyük avantaj olduğunu belirterek şuanda 106 yatırımcının yatırım için sırada beklediğini de belirtti.

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