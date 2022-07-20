Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 0118 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonda belli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.



Gözaltına alınan 34 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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