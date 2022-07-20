Otomobil takla attı: 3 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde Adana Otobanı Göbeklidağ mevkiinde C.T yönetimindeki BICT5858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ç.T., G.T. ve G.T. yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.