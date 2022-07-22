20 yıldır kullanılmayan ayakkabıları tamir edip tekrar satıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yıldır kullanılmayan ayakkabıları tamir edip tekrar satıyor

İHA

20 yıldır kullanılmayan ayakkabıları tamir edip tekrar satıyor

Niğde’de kullanılmayan ayakkabıları tamir ederek geri dönüşümünü sağlayan Cumhur Efe, 2010 yılında emekli olduktan sonra 20 yıldır kullanılmayan bay, bayan ve çocuk ayakkabılarını tamir ederek satıyor.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu mezunu olan ve başgardiyanlıktan emekli olan 62 yaşındaki Cumhur Efe, “İlk başlarda Niğde'de bu işin yürümeyeceğini düşünmekteydim fakat gördüm ki, muhtaç olan, maddi durumu yeni ayakkabı alamayacak olan insanların tercihi kullanılmış ucuz ayakkabı. Ben de elimden geldiğince müşterinin fiyat isteğini geri çevirmeden, hakkıma razı olup satıyorum” dedi.

"İhtiyacı olandan para bile almıyorum"
Efe, "Fakire, fukaraya ihtiyaca binaen bazen para bile almıyoruz. Şehirli memur kesimi gelmez. Genellikle inşaat işçisi, çiftçilere veriyoruz. Buralı, garip gurabanın yeri. Geri dönüşüm oluyor, hem de ekonomiye katkı veriyoruz. Eskileri tamir ediyoruz yeniliyoruz. Mağazada 300500 veya bin lira ayakkabılar bizde de 4050 liraya. 'Param yok' dese bile veririz. Gurbetçilerden alıyoruz. Hurdacılardan alıyoruz. 500600 TL'lik ayakkabılar geliyor tamir ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
Bor OSB’ye yatırım yapmak için 106 yatırımcı sırada bekliyor
YEREL HABERLER Bor OSB’ye yatırım yapmak için 106 yatırımcı sırada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.