Niğde’de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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NiğdeKayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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