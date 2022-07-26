Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 kişi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe Mevkii'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken sabah saatlerinde, Yılmaz Ceran ise öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayda ağır yaralanan Murat Ceran’ın ise sevk edildiği Ankara’da tedavinsin devam ettiği öğrenildi.

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