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112’yi gereksiz meşgul eden 32 kişiye 18 bin lira ceza

İHA

112’yi gereksiz meşgul eden 32 kişiye 18 bin lira ceza

Niğde’de 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul 32 kişiye 18 bin 513 TL para cezası kesildi. Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne altı ayı içerisinde gelen 211 bin 754 çağrıların yüzde 45,34’ünün gereksiz aramalar, yüzde 54.65’ inin ise gerçek çağrı olduğu yapılan istatistiki çalışmalarla tespit edildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada: “Niğde 112 Acil Çağrı Merkezimizde Niğde Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı,Orman İşletme Müdürlüklerinin temsilcileri ile birlikte hizmet vermektedir. Merkezimize; 2022yılıilk altı ayı içerisinde 211.754 çağrı gelmiş olup,gelen çağrıların %45,34’ünün gereksiz aramalar, % 54.65’ inin ise gerçek çağrı olduğu yapılan istatistiki çalışmalarla tespit edilmiştir. Yapılan gereksiz aramalardan dolayı,kurumumuz da görev yapan çağrı karşılayıcılarımız ve çağrı yönlendiricilerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrılar kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel olmaktadır.Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan Vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmakla birlikte, acil durumda olan Vatandaşlarımızın hak kaybına neden olmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince" Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre İl Valileri tarafından 561 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde ise bu ceza iki katı olarak uygulanır." denilmektedir. Bu amaçla 112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz meşgul edenler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gerekli başvurular yapılarak bu kişilerin kimlikleri tespit edilerek, mevcut adreslerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesi doğrultusunda 2022 yılının ilk altı ayı içerisinde 32 kişiye toplamda 18.513,00 TL. idari para cezası uygulanmıştır .112 Acil Çağrı Merkezimizin acil çağrı hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve verimli yürütülmesiiçin acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede yardımda bulunulmasıamacıyla, hatlarımızıgereksiz yere meşgul eden kişileri ahlaki ve vicdani sorumluluğa davet ediyoruz. Aksi halde idari para cezası ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

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