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Niğde’de diyaliz hastaları çözüm bekliyor

İHA

Niğde’de diyaliz hastaları çözüm bekliyor

Niğde’de son günlerde özel bir diyaliz merkezinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 190 diyaliz hastası mağduriyet yaşıyor. Bir süredir gittikleri özel diyaliz merkezinde tedavi olamayan hastaların merkez tarafından Kayseri’ye götürüldüğü iddia edildi.

Merkezin su arıtma cihazlarında yaşanan arıza nedeniyle kaynaklandığı iddia edilen sorun, hastaların mağduriyet yaşamasına sebep oluyor. Mağdur olduklarını ifade eden 76 yaşındaki diyaliz hastası Cemal Yavuz, haftada üç kez alması gereken diyaliz seansı için Kayseri’ye gitmek zorunda kaldığını, yaşadığı şehirde tedavi olmak istediğini söyledi. Yavuz, "Ben Kayseri'ye gidip geldiğim zaman birkaç gün ben hasta yatıyorum. Çok tehlikeli durum var yani, benim vücudum götürmüyor artık. Kayseri'ye gidip de tedavi olmak istemiyorum, zorlanıyorum. Ben Kayseri'ye gitmek istemiyorum, yaşadığım şehirde tedavi olmak istiyorum" dedi.

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