Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’ın adı, köprü ile mahalleye verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’ın adı, köprü ile mahalleye verildi

İHA

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’ın adı, köprü ile mahalleye verildi

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın ismi, Niğde'de bir mahalle ile tarihi köprüye verildi.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fuat Günday ve beraberindekilerle Hacıabdullah beldesinde çay bahçesinde vatandaşlarla buluştu.
Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, isminin tarihi bir köprüye ve mahalleye verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Beldeye gelirken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Çalışkan, 15 Temmuz'un unutulmayacak bir gün olduğunu söyledi.
Çalışkan, o gün millet üzerine düşeni yapmasaydı, Ömer Halisdemir gibi kahramanlar şehit olmasaydı, Cumhurbaşkanı milletin devletin başında olmasaydı bugün buralarda oturamayacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Allah muhafaza bu darbe başarılı olsaydı bambaşka bir süreç başlayacaktı. Ne olacaktı, DEAŞ denen bir örgüt bir taraftan girecekti, PKK denen bir örgüt başka bir taraftan ülkeye girecekti, ülkenin çeşitli yerlerinde hiç ummadığınız çatışmalar sabotajlar, saldırılar bir takım şeyler olacaktı. Bunların hepsi içeride ve dışarıda planlanmış. Çok şükür ki Türk milleti, dünyaya bir demokrasi dersi verdi. Bu darbenin arkasında olanlara da bir demokrasi dersi verdi. Tabi ki lider en önemli unsur. Liderimiz de dünyaya büyük lider nasıl olunur, bir millet nasıl bir anda milyonlarca insan sokağa çağırıldığında nasıl çıkarılır bunu dünyaya gösterdi”.
O tarihte İstanbul Emniyet Müdürü görevini yürüttüğünü hatırlatan Çalışkan, o mücadeleyi yaparken o anda verdikleri her emirde, aldıkları her kararda devletin ve milletin 20, 30, 50 yılını düşünerek verdiklerini söyledi.
Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş da Çalışkan'a beldeye geldikleri için teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra, Doç. Dr. Mustafa Çalışkan Tarihi Hacıabdullah Köprüsü, Doç. Dr. Mustafa Çalışkan TOKİ Evleri Mahallesi adı verilen mahalle ve köprü tabelalarının önünde kurdele kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde’de diyaliz hastaları çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Niğde’de diyaliz hastaları çözüm bekliyor
112’yi gereksiz meşgul eden 32 kişiye 18 bin lira ceza
YEREL HABERLER 112’yi gereksiz meşgul eden 32 kişiye 18 bin lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.