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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Hicri Yılbaşı mesajı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Hicri Yılbaşı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Hicri Yılbaşı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Özdemir mesajında; “Hicri 1444 yılı hepimiz için hayırlı olsun. Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti, tarihte Müslümanlar için bir milat ve dönüm noktası olmuştur. Hicretle birlikte Müslümanlar hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni bir başlangıç yapmışlardır. Hicret vasıtasıyla İslâm, diğer toplumlara ulaşmış ve onları hak ve hakikate ulaştırmıştır. Evet, bizler tarihi hicretle başlayan bir dinin mensuplarıyız. Bizim hicrete bakışımız Sezai Karakoç’un ifadesiyle “Onlar, hicret adamıdırlar. İçlerinde hep bir hicretin sızısını duyarlar. Ocakta ateş mi var? Yakında sönecektir, bilirler. Yol tepeye mi çıkıyor, biraz sonra inecektir yamaçtan, farkındadırlar. Şimdi kılıç gibi doğan güneş, sonra bomba gibi batacaktır. Yeşil ağaç kuruyacak, su çekilecek, karakış yazı kovalayacak ve kovacaktır. Batılı insan, turist olur, olabilir, ama hicret adamı olamaz. Müslümansa, turistken de hicret adamıdır. Bu dünyada hicrettedirler. Bu çağda hicrettedirler. Bu ülkede hicrettedirler. Takvimleri hicretle başlar. Çile bir hicrettir. Çilesini bitiren Müslüman, hicretini bitirip Medine’sine ermiş olandır. Biz, birkaç yüzyıldır hicret köprüsünü yıktık. İçimizdeki Mekke ve Medine birbirinden koptu. Kişiyle toplumun arasındaki birbirine göç ediş mimarisi çöktü. Ahiretin bu dünyadaki izi olan hicret adamı özelliğini anlamaz olduk. Bu dünyaya yerleşmek istedik, o yüzden bir sürgüne mahkûm edildik. Kendi kendimizden sürgün edildi" dedi.
Özdemir, açıklamasını şu şekilde tamamladı:
"Hicretle beraber yeryüzünde adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni bir dönem inşa edilmiş ve insanlık cahiliye karanlığından kurtulmuştur. Yeni Hicri Yıl’ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum"

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