Niğde Teknopark’ta Faaliyet Gösteren 2 Firmaya TÜBİTAK Desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Teknopark’ta Faaliyet Gösteren 2 Firmaya TÜBİTAK Desteği

İHA

Niğde Teknopark’ta Faaliyet Gösteren 2 Firmaya TÜBİTAK Desteği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Teknopark A.Ş.’de faaliyet göstermekte olan GİTEK Elektrik Elektronik Mühendislik Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Balkan Savunma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, sundukları “Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme Yöntemi ile Yüksek Hız ve Doğrulukta Çalışan Bakliyat ve Hububat Ayıklama Makinesi” adlı ortak proje, TÜBİTAK 1501 Sanayi ArGe Destek Programı desteği almaya hak kazandı.

Ayrıca, KOBİ ölçeğindeki firmaların ArGe kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen programda, toplamda 281 projenin desteklenmesine karar verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Teknopark A.Ş.’nin son dönemde oldukça önemli projeler sağladığını ifade ederek bu gelişimin aralıksız olarak sürmesi adına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarının sonunda GİTEK Elektrik Elektronik Mühendislik Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Balkan Savunma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetici ve çalışanlarını elde ettikleri başarı dolayısıyla kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Hicri Yılbaşı mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Hicri Yılbaşı ...
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’ın adı, köprü ile mahalleye verildi
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’ın adı, köprü ...
Niğde’de diyaliz hastaları çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Niğde’de diyaliz hastaları çözüm bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.