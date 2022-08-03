Niğde Belediyesinden dev spor yatırım atağı

Niğde Belediyesi, spor yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bucakçayır mevkiine biri çim, diğeri sentetik olmak üzere 2 yeni spor sahası yapmak için kolları sıvayan Niğde Belediyesi, eski arıtma tesisinin yerini de İç Anadolu Bölgesinin en büyük spor tesislerinden biri haline getirecek.



Bucakçayır’a kazandırılacak 2 sahaya ait 700 seyirci kapasiteli bir kapalı tribün ve 500 kişilik portatif bir çelik tribün yapılacak. 25 milyon liraya ihale edilen 2 yeni saha ve tribünler ile çevre düzenlemesi için yer teslimi yapıldı. Eski Arıtma Tesisinin yerine yapılacak spor merkezinde ise gençlerin spor yapabilmelerine olanak sağlayacak her türlü imkan sunulacak. Tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları ile diğer spor branşlarına ait saha ve salonların da bulunacağı Spor Merkezine bir de kaykay pisti yapılacak.



İki yeni saha ve 2 tribün

Bucakçayır mevkiine ve eski arıtma tesisinin yerine yapılacak olan spor yatırımlarının müjdesini veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 25 milyon liraya ihale edilen 2 yeni saha ve tribünlerin yapımı için ilgili firmaya yer tesliminin yapıldığını açıkladı.



Eski arıtma tesisine spor merkezi

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan ve maliyeti 180 milyon lirayı bulan İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin tamamlanmasının ardından eski arıtma tesisini İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük spor tesislerinden biri haline getireceklerini de müjdeledi.



“Gençlerimiz ve çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”

Bucakçayırı mevkiinin ve eski arıtma tesisinin bulunduğu alanın sportif faaliyetler konusunda bir cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, çocuklarımızı spora yönlendirmek, onların hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi şekilde gelişmelerini sağlamak amacıyla Niğde Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevesinde, hem spor yapmak isteyen gençlerimizin hem de sporcularımızın her zaman istifade edebileceği yeni spor sahaları yapıyoruz. Spor tesisler için 1400 metrelik bir de bahçe duvarı yapılacak” dedi.



“Niğde’mize hayırlı olsun”

Başkan Özdemir, spor sahalarının tribünleriyle birlikte tamamlandığında ve İç Anadolu Bölgesinin en büyük spor merkezi olacak tesisin de faaliyete geçtiğinde, burada ferdi spor branşlarının yanı sıra takım halinde yapılan spor branşlarının antrenmanlarının ve müsabakalarının yapılabileceği belirterek, “Spor tesislerimiz, şimdiden Niğde’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

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