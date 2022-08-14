Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2022-08-14 09:39:04
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