Pencere demirlerine başı sıkışan Eren'i itfaiyeciler kurtardı

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, pencerenin demir parmaklıklarına başını sıkıştıran Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dere Mahallesi'nde bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede Eren Çoban, pencerenin demir parmaklıklarına başını soktu. Çocuğun başını çıkaramadığını gören ailesi de yardımcı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbarla eve gelen ekipler, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu kurtardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-08-18 13:53:33
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