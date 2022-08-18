Ali Babacan, partisinin Niğde il başkanlığı açtı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde'de partisinin il başkanlığını açtı.

Partisinin il başkanlığını açmak için Niğde'ye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk olarak Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Babacan, ziyaret sırasında, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyaretin ardından otobüsle şehir turu atan Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, açılışta yaptığı konuşmada damla damla büyükdüklerini söyledi. Çok güzel bir teşkilat kurduklarını aktaran Babacan, "Siyasete yeni başlayan, bizimle ilk defa siyasete adım atan arkadaşlarımız çok sayıda. Ama daha önce siyaset yapmış, siyasetin kirletmediği arkadaşlarımızla beraber yol yürüyoruz. Hep beraber daha güzel yarınlara doğru çok daha güçlü Türkiye'ye doğru omuz omuza yürüyoruz" dedi. Açılışın ardından Babacan, partilileriyle görüştü. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-08-18 22:22:15



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