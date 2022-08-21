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Yangında balkondan atlayınca komşunun kurtardığı kadın: Hayatımı borçluyum

DHA

Yangında balkondan atlayınca komşunun kurtardığı kadın: Hayatımı borçluyum


Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE´de, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangından kaçarken, balkondan atlayan ve alt kat balkonunda Fuat Kızıltepe'nin (41) bacağından yakalayıp kurtardığı Zehra Hasanzade (40), 2 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızıltepe'nin evinde ziyaretine geldiği Hasanzade, yangının buzdolabının patlaması sonucu çıktığını belirterek, "Hayatımı önce Allah'a sonra komşuma borçluyum" dedi.  
Şahinali Mahallesi'nde, 29 Haziran'da, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Afgan ailenin oturduğu dairede yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler evi sararken, Zehra Hasanzade kendisini balkona attı. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda olan komşusu Fuat Kızıltepe, kadını bacağından yakaladı. Kızıltepe'nin sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu sırada evde bulunan 3 çocuk ile 1 kadın, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Afgan 2 kadın ile 3 çocuk, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Zehra Hasanzade, Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar da tedavilerinin ardından kısa sürede taburcu edildi.
KURTARDIĞI KOMŞUSU, EVİNDE ZİYARET ETTİ
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Zehra Hasanzade de yaklaşık 2 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu. Afgan kadını bacağından tutarak hayatını kurtaran komşusu Fuat Kızıltepe ise Hasanzade'yi evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Komşusunu sağlıklı gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Kızıltepe, "Sabah kalktığımızda yangının olduğu fark ettim ve yardım etmek için üst kata çıktım. Kapıyı açamayınca kendi balkonumda bulunan levyeyi almaya geldiğimde komşumun balkondan sarktığını gördüm. Fazla dayanamayıp kendini aşağı bırakınca refleksle komşumu havada bacağından yakaladım. Sırtı yanmıştı. Uzun bir tedavinin ardından evine dönmüş. Zehra hanımı iyi gördüğüme çok sevindim" dedi. 
YANGIN, BUZDOLABININ PATLAMASI SONUCU ÇIKMIŞ
Yangının nasıl çıktığını gözyaşları içinde anlatan Zehra Hasanzade de "Ağabeyimin evine çıkmıştım. Yengemle beraber mutfaktaydık. O sırada buzdolabı patladı ve yangın çıktı. Her yer duman olmuştu. Kimseyi görememiştim ve mutfakta tek kalmıştım. Ne kadar bağırdıysam da kimseye duyuramadım. Sadece hissettiğim, yandığımdı. Alevlerin gelmesiyle birlikte balkona yöneldim. Aşağıda komşumu gördüm ve 'Beni tut, beni yakala' diye bağırdım sonra kendimi aşağı bıraktım" diye konuştu.
Kendisini kurtaran komşusu Fuat Kızıltepe'ye teşekkür eden Zehra Hasanzade, "O gün Allah'ıma şükrediyorum ki komşum evdeydi ve beni tuttu. Bana ömür verdi. Komşumdan Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hayatımı ilk önce Allah'a sonra da komşuma borçluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2022-08-21 11:14:20

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