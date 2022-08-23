Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız

DHA

Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız


Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fabrikada binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirterek, "Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, bu millet için yapacağız" dedi.
Partisinin grup toplantısı için Niğde'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şadırvan Park´ta toplanan vatandaşlara seslendi. Alın terinden ve kul hakkından yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tefecilerin adamı olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Biz halktan yanayız. Herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye´den yanayım. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye´nin bu girdaptan çıkması lazım, bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, 6 lider bunun mücadelesini yapıyoruz. 6´lı masa dediğimiz insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik, bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz, haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız" dedi.
'SABIRLA SANDIĞI BEKLEYECEĞİZ'
Çiftçilerin yaşadığı sorunlardan bahseden Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve çiftçilerin olmaması halinde 85 milyonun aç kalacağını anlattı. Bu sorunu Ankara'dakilerin duyması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sizler de oylarınızla duyuracaksınız. Tek bir şey istiyorum. Sandık gelecek, sabırla sandığı bekleyeceğiz. Tahrik edecekler. Sokağa çıkmamızı sağlamak için her türlü tahriki yapacaklar. Sakin olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz. Yani indireceğiz. Yani haramilerin düzenine, saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sevgili genç kardeşim, kimse umutsuzluğa kapılmasın burası güzel bir ülke. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye´yi sorunu olmayan bir ülke yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz" diye konuştu. 
'ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ'
Esnafa sahip çıkarak Esnaf Bakanlığı kuracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu´nun içini boşalttılar. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın ürettiği, her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz, yoksa biz niye siyaset yapıyoruz? Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-08-23 12:18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Belediyesi "SCADA" sistemini uygulamaya başladı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi "SCADA" sistemini uygulamaya başladı
Barda silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Barda silahlı kavga: 1 ölü
Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü
YEREL HABERLER Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü
Yangında balkondan atlayınca komşunun kurtardığı kadın: Hayatımı borçluyum
YEREL HABERLER Yangında balkondan atlayınca komşunun kurtardığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.