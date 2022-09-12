Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı



Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli Beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun baba evinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. Öğle saatlerinde beldedeki baba evinde helallik alınmasının ardından Şehit Borlu için tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavakloğlu, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi Mevlüt Borlu, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Niğde Müftüsü Osman Ayas´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-09-12 17:07:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.