Niğde'deki pazarcı cinayetine 4 gözaltı (2)

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1 TUTUKLAMA

Niğde'de pazarcı Hüseyin Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onur Erten (19), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler M.Ç., C.N. ile H.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-09-12 18:21:25



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