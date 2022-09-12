Niğde'deki pazarcı cinayetine 4 gözaltı (2)

1 TUTUKLAMA
Niğde'de pazarcı Hüseyin Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onur Erten (19), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler M.Ç., C.N. ile H.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-09-12 18:21:25
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