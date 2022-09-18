Cami inşaatında kubbe iskelesi çöktü: 1´i ağır, 4 işçi yaralı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de cami inşaatında kubbe iskelesinin çökmesi sonucu 1´i ağır, 4 işçi yaralandı.

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin kubbesinde çalışan 4 işçi, çöken iskelenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler, iskelenin altından çıkarılıp ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-09-18 13:29:33



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