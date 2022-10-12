Niğde'de tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı



Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 211 sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kargo firmasına ait araçla Nevşehir'de satılmak üzere, çeşitli dönemlere ait sikke getirileceği bilgisiyle çalışma başlattı. Tespit edilen aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durduran ekiplere yakalanan şüpheli, sakladığı 98 sikke ve obje ile 4 yüzüğü kendisi verdi. Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını da Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyü yakınlarında durdurdu. Aramalarda, 113 sikke ve obje ile 11 yüzük ve 3 mühür ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-10-12 12:46:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.