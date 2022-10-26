

Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu´nun Niğde İl Koordinasyon Toplantısı´na katıldı.

Eğitime Destek Platformu´nun Niğde İl Koordinasyon Toplantısı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının ortak platformlarda bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunmasının çok değerli olduğunu kaydetti. Erdoğan, gençleri milli değerlerin ön planda tutulduğu ortamlara çekmenin ve kendilerine, ülkenin onlara sunduğu olanakları daha net bir şekilde anlatmanın öneminden de bahsetti. Erdoğan, açıklamalarını toplantının oluşturulmasında emeği geçenlere ve toplantıya katılarak eğitime gönülden desteklerini sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibatta olduğunu ve birlikte öğrencilerin her anlamdaki gelişimlerine katkı sağlayabilecek çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Eğitime Destek Platformu Niğde İl Koordinatörü Abdulgani Özkan, imam hatip okullarının gelişmesi için yalnızca müftülük ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden değil tüm paydaşlardan destek gelmesi gerektiğini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2022-10-26 18:02:22



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