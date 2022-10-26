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Römorkunu kurtarmak isterken devrilen traktörün altında kalıp öldü

DHA

Römorkunu kurtarmak isterken devrilen traktörün altında kalıp öldü


ADNAN ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, dere yatağına yuvarlanan römorkunu kurtarmak isterken, kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan Hasan Kaya (68), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dündarlı Kasabası'nda meydana geldi. Çiftçilik yapan Hasan Kaya, iki kardeşiyle birlikte traktörün römorkuna yükledikleri kendi mahsulleri olan elmaları soğuk hava deposuna bırakıp, yeniden evlerinin yolunu tuttu. Eve dönüş yolunda traktörün römorku, bağlı olduğu yerden çıkıp, dere yatağına devrildi. Hasan Kaya, traktörü dere yatağına indirip, römorku bulunduğu yerden çıkarmak istedi. Kaya, römorku kurtarmak için kullandığı traktörün dere yatağında devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. Kardeşlerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ekiplerce traktörün altından çıkarılan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2022-10-26 22:20:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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